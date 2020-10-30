Агентство гражданской авиации Грузии: рейс из Киева был отменен украинской авиакомпанией

Официально чартерным рейсом из Киева должна была прилететь делегации Рады Украины для наблюдения за парламентскими выборами

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Рейс из Киева, на котором должна была прилететь украинская делегация, был отменен по инициативе украинской стороны, говорится в заявлении Агентства гражданской авиации Грузии.

Украинский депутат от фракции "Слуга народа" Лиза Ясько в пятницу сообщила, что делегацию Верховной Рады Украины не пускают в Грузию для наблюдения за ходом голосования. По информации Лизы Ясько, около 30 народных депутатов Украины из трех фракций в ночь на 31 октября запланировали визит в Грузию по приглашению оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".

"Хотим сообщить, что от авиакомпании SkyUp Airlines в Агентство поступила заявка на получение разрешения на осуществление частного чартерного рейса Киев-Тбилиси-Киев 30 октября . В соответствии с предоставленной SkyUp Airlines информацией, целью чартерного рейса был прилет делегации Рады Украины с целью наблюдения за парламентскими выборами. Однако 30 октября в 02:29 SkyUp Airlines снова обратился с Агентству с просьбой аннулировать заявку на полет и назвал причиной упразднение требуемого полета заказчиком", - говорится в заявлении, распространенном в эфире Первого канала.

В самом Киеве заявили, что украинская делегация планировала поддержать в Грузии "спецоперацию по незаконному свержению власти". Скандальное заявление сделал директор информационного агентства "Новини України" Олег Дейнека.

В партии "Единое национальное движение" расценили недопущение украинских наблюдателей в Грузию как преднамеренное препятствие.

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По информации оппозиционного телеканала "Мтавари архи", у делегации журналистов и депутатов Украинской Рады было формальное согласие Грузии на наблюдение за выборами, но чартерный рейс был внезапно отменен. Группа из 50 человек до поздней ночи ждала ответа грузинских властей.

Официальные лица Грузии пока не прокомментировали эту ситуацию.