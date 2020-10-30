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Грузинский флаг с пятью красными крестами

"Наша Грузия – альянс солидарности" - справка

© Sputnik / Sergey Sitnikov
Политика
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Темы:
Выборы 2020: портреты грузинских партий (17)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249861916/Nasha-Gruziya--alyans-solidarnosti---spravka.html

Все, что нужно знать о самой молодой оппозиционной партии Грузии, которая сотрудничала с правящей командой

  • Самая молодая оппозиционная партия
  • Партия создана 7 июня 2020 года бывшими членами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", покинувшими ее в конце 2019 года.
  • Лидеры партии и знаковые фигуры: Мариам Джаши, Бека Нацвлишвили, Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе, Джаба Джишкариани.
  • Партия декларирует социальную защиту - заботу об обществе с сохранением всех демократических прав и свобод.
  • Она запомнилась обществу сотрудничеством с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в принятии поправок в Конституцию страны вместе с "Альянсом патриотов" на фоне бойкота оппозиции.
  • Партия идет на выборы под номером "19" с лозунгом "Назовем все своими именами".
  • Обещает интеграцию в Евросоюз и диалог с Россией.
  • До последнего времени рейтинг партии был менее одного процента.
  • Единственным опросом, по которому она набирает 4,5%, был опрос Public Opinion Strategies по заказу телеканала "Имеди".
Темы:
Выборы 2020: портреты грузинских партий (17)


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