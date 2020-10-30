"Наша Грузия – альянс солидарности" - справка

- Самая молодая оппозиционная партия
- Партия создана 7 июня 2020 года бывшими членами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", покинувшими ее в конце 2019 года.
- Лидеры партии и знаковые фигуры: Мариам Джаши, Бека Нацвлишвили, Леван Гогичаишвили, Гедеван Попхадзе, Джаба Джишкариани.
- Партия декларирует социальную защиту - заботу об обществе с сохранением всех демократических прав и свобод.
- Она запомнилась обществу сотрудничеством с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в принятии поправок в Конституцию страны вместе с "Альянсом патриотов" на фоне бойкота оппозиции.
- Партия идет на выборы под номером "19" с лозунгом "Назовем все своими именами".
- Обещает интеграцию в Евросоюз и диалог с Россией.
- До последнего времени рейтинг партии был менее одного процента.
- Единственным опросом, по которому она набирает 4,5%, был опрос Public Opinion Strategies по заказу телеканала "Имеди".