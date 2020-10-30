"Наша Грузия – альянс солидарности" - справка

Главные темы

Почему Грузия как белка в колесе? Последние теледебаты в преддверии выборов До парламентских выборов в Грузии остаются считанные часы - 31 октября граждане Грузии выберут людей, которые будут представлять их интересы в законодательном органе десятого созыва 151

"Шанса заражения практически нет" - главные эпидемиологи Грузии о предстоящих выборах Угроза заражения минимальна, уверяют медики, но главным атрибутом голосования для всех граждан все же должна быть медицинская маска 179