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Предвыборная символика. Расклеенные на улице плакаты разных партий

SMS-атака на избирателей: партии засыпали избирателей письмами перед выборами

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (49)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249862010/SMS-ataka-na-izbirateley-partii-zasypali-izbirateley-pismami-pered-vyborami.html

Агитация запрещается с полуночи – так что у избирателей перед решающим выбором есть шанс спокойно выспаться

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. На грузинских избирателей вечером в пятницу, за несколько часов до начала выборов в парламент, буквально посыпались смс-сообщения от партий с призывом придти на выборы и проголосовать именно за них.

"Завтра у твоего голоса будет большая сила… Раздели победу с нами" - призывает правящая "Грузинская мечта", которая надеется выиграть выборы в третий раз.

Предвыборная символика. Расклеенные на улицах плакаты различных партий
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Приходи на выборы. Давайте их победим, чтобы у них ничего не вышло", - тут же призывает не голосовать за "Мечту" оппозиционная "Европейская Грузия", претендующая на выборах на третье место.

"Мы боремся за здоровое и достойное будущее. Борись и ты. Приходи на выборы" - напомнила о себе "Партия зеленых".

"Заведем вместе Иванишвили в будку" - пишет Лейбористская партия, отсылая избирателей к анекдоту, рассказанному миллиардером после прихода к власти в 2012 году.

На выборы как на войну
На выборы как на войну

Партия Нино Бурджанадзе "Единая Грузия" обращает внимание на себя: "Власть меняется! Не время для экспериментов. Выбирайте силу и опыт".

"Твой голос решит будущее для 3 млн 716 тыс 900 человек. Действуй!" - написала партия "Реформер".

"Так ты консерватор или либерал ?" - в последний момент призывает задуматься "Консервативная партия Грузия".

"Альянс патриотов" и "Лело для Грузии" использовали точечные удары. Их кандидаты по одномандатным округам отправляли именные сообщения своим избирателям прямо по районам города.

Предвыборная символика и агитация. Партия Европейская Грузия - движение за свободу
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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А блок "Стратегия Агмашенебели" смс-сообщения не рассылал, зато звонил избирателям и голосом лидера Георгия Вашадзе обещал хорошую жизнь.

Позвонил избирателям, не ограничившись смс, и лидер лейбористов: "Это я, ваш Шалва!"

И совсем под вечер снова напомнила о себе "Европейская Грузия", дословно: "Вы, наверное, устали от смс. Но эти выборы действительно важны, приходите!.. С любовью - ЕГ".

Избирательные участки откроются в субботу в восемь утра. А агитация запрещается с полуночи – так что у избирателей перед решающим выбором есть шанс спокойно выспаться.

Темы:
Предвыборная кампания в Грузии 2020 (49)


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