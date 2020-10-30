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Бидзина Иванишвили выступает перед сторонниками по партии Грузинская мечта в рамках предвыборной кампании

Иванишвили накануне выборов призвал к мобилизации сторонников "Грузинской мечты"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (548)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249863444/Ivanishvili-nakanune-vyborov-prizval-k-mobilizatsii-storonnikov-Gruzinskoy-mechty.html

Ситуация, когда грузинская политика по-прежнему не может предложить избирателям здоровую альтернативу правящей партии, является драматичной, заявил Иванишвили

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили призвал сторонников партии пойти на выборы за несколько часов до начала голосования.

Митинг правящей партии прошел в тбилисском районе Глдани – лидеры "Грузинской мечты" еще раз представили кандидата в мажоритарные депутаты в этом округе Левана Кобиашвили.

"Я обращаюсь к вам, сторонникам "Грузинской мечты", ветеранам и новобранцам "Мечты" - завтра никто из нас не должен оставаться дома", - сказал Иванишвили в своем видеообращении к собравшимся.

Иванишвили подчеркнул, что ничего драматичного в том, что не все поддерживают "Мечту", нет.

"Успеха, которого достигла и сумела достичь "Мечта" в этот непростой период, оказалось недостаточно, чтобы убедить людей, которые в меньшинстве, критически относящихся к нам, и завтра они сделают другой выбор. Но нас много, гораздо больше, и ответственность большинства перед меньшинством состоит в том, чтобы застраховать и их ошибки, чтобы они не платили за собственное неправильное решение", - сказал Иванишвили.

Предвыборная символика. Баннеры партий Грузинская мечта и Лело
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Грузинская мечта" лидирует в опросе оппозиционного телеканала

Иванишвили назвал драматичной ситуацию, когда грузинская политика по-прежнему не может предложить избирателям здоровую альтернативу "Грузинской мечте". По его словам, несмотря на политическое разнообразие, на поле оппозиции по-прежнему доминирует "ориентированная на месть разрушительная сила".

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов: 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. "Грузинская мечта" рассчитывает выиграть выборы в третий раз, ее главный соперник – бывшая правящая партия "Единое Нацдвижение".

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (548)


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