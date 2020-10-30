Оппозиция запустила программу против "каруселей" на выборах в Грузии

Программа идентифицирует избирателей по одежде, цвету волос и другим параметрам, а не по лицам, поэтому наличие маски не имеет значения

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. На около трех тысяч участков по заказу оппозиции и наблюдателей появится система идентификации избирателей, которая поможет избежать "каруселей" в день выборов, заявила представитель компании Twins Lap Кристина Пушо.

Несмотря на обязательную процедуру маркирования избирателей в день голосования, оппозиция часто заявляет о фальсификации выборов при помощи т.н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.

"Программа работает по алгоритму, который использует различные типы данных избирателей. Это может быть одежда, цвет и длина волос. Программа проверена и работает без ошибок. Это не распознавание лица избирателей, поэтому маска не имеет значения", - сказала Пушо журналистам.

При этом она отметила, что программа не касается личных данных избирателей и поэтому не нарушает законодательство.

В Грузии 31 октября выбирают парламент Грузии, Верховный совет Аджарии и часть представителей органов местной власти.