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Оппозиция запустила программу против "каруселей" на выборах в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (548)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249863538/Oppozitsiya-zapustila-programmu-dlya-izbezhaniya-karuseley-na-vyborakh-v-Gruzii.html

Программа идентифицирует избирателей по одежде, цвету волос и другим параметрам, а не по лицам, поэтому наличие маски не имеет значения

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. На около трех тысяч участков по заказу оппозиции и наблюдателей появится система идентификации избирателей, которая поможет избежать "каруселей" в день выборов, заявила представитель компании Twins Lap Кристина Пушо.

Несмотря на обязательную процедуру маркирования избирателей в день голосования, оппозиция часто заявляет о фальсификации выборов при помощи т.н. "каруселей", когда один избиратель голосует на нескольких участках.

Операторы грузинских телеканалов снимают процесс голосования на одном из избирательных участков
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Программа работает по алгоритму, который использует различные типы данных избирателей. Это может быть одежда, цвет и длина волос. Программа проверена и работает без ошибок. Это не распознавание лица избирателей, поэтому маска не имеет значения", - сказала Пушо журналистам.

При этом она отметила, что программа не касается личных данных избирателей и поэтому не нарушает законодательство.

В Грузии 31 октября выбирают парламент Грузии, Верховный совет Аджарии и часть представителей органов местной власти.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (548)


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