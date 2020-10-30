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Прозрачный полицейский участок в Тбилиси

МВД Грузии изучает информацию о возможных провокациях в день выборов

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (548)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201030/249863766/MVD-Gruzii-izuchaet-informatsiyu-o-vozmozhnykh-provokatsiyakh-v-den-vyborov.html

Полиция не допустит развития избирательных процессов по силовому сценарию и будет строго реагировать на любой факт правонарушения, заявляет МВД

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии на основе заявления исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начала изучение возможности провокаций в день выборов со стороны блока "Сила в единстве", говорится в заявлении ведомства.

Ираклий Кобахидзе на брифинге за день до выборов заявил, что "Блок сила в единстве" планирует провокации. Также он заявил о создании вооруженных дубинками и электрошокерами группировок под руководством лидеров блока Ники Мелия, Дмитрия Шашкина и Дэви Чанкотадзе. Позднее он на своей странице опубликовал предположительные списки группировок.

ირაკლი კობახიძე
photo: Parliament of Georgia / FB
"Грузинская мечта" ждет серьезных провокаций на выборах

"На основании заявления исполнительного секретаря "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которое касалось возможных провокаций со стороны оппозиционных сил, а также публично названных конкретных лиц, 30 октября министерство внутренних дел начало изучение вопроса. Пройдут все необходимые мероприятия, в том числе опросы", - говорится в заявлении.

МВД Грузии заявляет, что будет обеспечивать безопасное проведение выборов в свободной среде по всей стране.

"Полиция не допустит развития избирательных процессов по силовому сценарию и будет строго реагировать на любой факт правонарушения", - сказано в заявлении.

В Грузии 31 октября пройдут выборы в парламент, в Верховный совет Аджарии и в местные органы власти.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (548)


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