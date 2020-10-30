МВД Грузии изучает информацию о возможных провокациях в день выборов

Полиция не допустит развития избирательных процессов по силовому сценарию и будет строго реагировать на любой факт правонарушения, заявляет МВД

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. МВД Грузии на основе заявления исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начала изучение возможности провокаций в день выборов со стороны блока "Сила в единстве", говорится в заявлении ведомства.

Ираклий Кобахидзе на брифинге за день до выборов заявил, что "Блок сила в единстве" планирует провокации. Также он заявил о создании вооруженных дубинками и электрошокерами группировок под руководством лидеров блока Ники Мелия, Дмитрия Шашкина и Дэви Чанкотадзе. Позднее он на своей странице опубликовал предположительные списки группировок.

"На основании заявления исполнительного секретаря "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которое касалось возможных провокаций со стороны оппозиционных сил, а также публично названных конкретных лиц, 30 октября министерство внутренних дел начало изучение вопроса. Пройдут все необходимые мероприятия, в том числе опросы", - говорится в заявлении.

МВД Грузии заявляет, что будет обеспечивать безопасное проведение выборов в свободной среде по всей стране.

"Полиция не допустит развития избирательных процессов по силовому сценарию и будет строго реагировать на любой факт правонарушения", - сказано в заявлении.

В Грузии 31 октября пройдут выборы в парламент, в Верховный совет Аджарии и в местные органы власти.