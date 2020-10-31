Женщины рвутся к власти: самые яркие кандидатки в депутаты Грузии

В последние годы на политической арене Грузии стало появляться все больше женских лиц, и их количество увеличится

По итогам парламентских выборов 2020 года количество женщин-депутатов в Грузии станет больше. Согласно поправкам в Избирательный кодекс Грузии, каждый четвертый кандидат в партийном списке (25%) должен быть женщиной.

Но не все грузинские партии отреагировали на поправку одобрительно.

"Угнетенных групп слишком много. Например, почему мы не можем ввести квоты для геев, бисексуалов, трансгендеров и что религиозные меньшинства сделали неправильно? Например, почему каждый второй в списке не должен быть мусульманином? Каждый третий евреем?" – написали в оппозиционной партии "Гирчи" и даже подали иск в Конституционный суд. Правда, безрезультатно.

Конституционный суд Грузии не удовлетворил иск, посчитав, что поправка никак не ставит под угрозу полноценное функционирование партии.

Sputnik Грузия предлагает познакомиться с самыми яркими представительницами прекрасного пола в этой предвыборной гонке.

Женщины рвутся к власти

Наверное, самым громким кандидатом в предвыборной гонке 2020 года стала телеведущая, а теперь уже политик Нанука Жоржолиани. Она баллотируется в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" в своем родном крае Имерети – Самтредиа, Цхалтубо, Вани, Хони.

Нанука была автором рейтинговых ток-шоу на телеканалах "Рустави 2", "Имеди", а теперь на "Мтавари архи".

Новоиспеченный политик обещает, что будет защищать права своих земляков и останется "нашей Нанукой в парламенте". Старшая дочь Жоржолиани Мариам Гегучадзе пошла по стопам матери и пробует себя в роли телеведущей. Мариам часто можно видеть на акциях протеста и во главе молодежных демонстраций.

В двадцатке "ЕНД", в основном, знакомые женские лица – экс-руководитель Полицейской академии и министр образования Грузии Хатия Деканоидзе, опытные депутаты Саломе Самадашвили и Тина Бокучава, а также лидер "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе.

Место в новом парламенте практически гарантировано трем женщинам из первой десятки партийного списка "Грузинской мечты" – Тее Цулукиани, Мариам Квривишвили и Майе Битадзе.

Тею Цулукиани, которая занимает четвертое место в списке, можно назвать "железной леди" грузинской политики. Восемь лет она продержалась на посту главы Минюста, успела поработать среди пяти премьеров и была непреклонна в своих решениях. А присоединилась Цулукиани к "Грузинской мечте" вместе со "Свободными демократами" Ираклия Аласания. Правда, позже пути партии и министра разошлись.

В 2016 году коротким постом в Facebook Цулукиани сообщила о своем замужестве. Избранником главы Минюста стал Нугзар Какулия, который младше нее на девять лет. Пара воспитывает трехлетнюю дочь Мерико.

До того, как прийти в политику, Цулукиани активно занималась альпинизмом и даже покорила Килиманджаро и часть Джомолунгмы.

Молодая Мариам Квривишвили была назначена главой Администрации туризма Грузии в феврале прошлого года. До этого она работала старшим советником в Министерстве экономики и окончила Школу бизнеса Хааса Калифорнийского университета в Беркли.

Еще одним ярким мажоритарием-женщиной является бывший член Высшего совета юстиции, экс-советник президента Грузии, 41-летний профессор Анна Долидзе. В 2007 году Анна, будучи в оппозиции к власти Саакашвили, решила переехать в США. Но спустя несколько лет вернулась назад. Так начался путь Анны в грузинской политике.

Сегодня она является лидером движения "Для народа" и кандидатом в мажоритарные депутаты от района Дидубе-Чугурети в Тбилиси.

Долидзе одна воспитывает сына и поддерживает дружеские отношения со своим бывшим мужем-политиком, публицистом, журналистом Ираклием Какабадзе.

Говоря об активных женщинах-политиках нельзя не упомянуть депутата от "Европейской Грузии", политолога Элене Хоштария. Четыре года пребывания Хоштария в парламенте запомнились ее участием в акциях протеста против правящей партии, перфомансами в здании законодательного органа и громкими заявлениями.

Хоштария баллотировалась на пост мэра Тбилиси в 2017 году, но проиграла действующему мэру Кахе Каладзе. Она набрала 28 411 голосов, заняв пятое место.

На предстоящих выборах Хоштария попытает счастье в тбилисском районе Ваке. Кстати, Элене Хоштария известна своими антироссийскими выступлениями, при этом не все знают, что она окончила Московский государственный институт международных отношений.

Новой фигурой в грузинской политике стала музыкант, публицист, дочь известного грузинского поэта Джансуга Чарквиани – Тако Чарквиани. В 2019 году она заявила о создании новой партии "Закон и справедливость", а к выборам 2020 года объединилась с Георгием Вашадзе и его "Стратегией Агмашенебели".

Чарквиани заставила поволноваться своих избирателей после того, как 11 сентября у нее выявили коронавирус. Политик оставляла в Facebook посты, где сообщала о своем состоянии. Болезнь протекала довольно непросто. Но Чарквиани удалось восстановиться и продолжить избирательную кампанию в тбилисском районе Сабуртало.

Неизменными лицами грузинской политики остаются лидеры оппозиционных партий Нино Бурджанадзе "Единая Грузия – Демократическое движение", Ирма Инашвили "Альянс патриотов" и Эка Беселия "За справедливость". Несмотря на противоречивые мнения, которые за последние годы сложились вокруг этих женщин-политиков, высока вероятность того, что все они попадут в парламент.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе во время интервью в агентстве МИА "Россия сегодня".

И конечно же, говоря о гендерном балансе в грузинской политике, нельзя не подчеркнуть то, что с декабря 2018 года президентом Грузии впервые является женщина – Саломе Зурабишвили.