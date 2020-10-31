Голосование завершено: избирательные участки в Грузии закрыты

Впервые в Грузии выборы проходили в условиях пандемии коронавируса – все избиратели, члены комиссии и наблюдатели были в масках

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В Грузии завершились выборы парламента десятого созыва – ровно в 20:00 по тбилисскому времени в стране закрылись избирательные участки.

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По последним данным ЦИК, явка избирателей к 17:00 по тбилисскому времени составляет 45,77%.

Граждане Грузии выбирали парламент страны последний раз по смешанной системе, где из 150 мест в парламенте 120 распределяются в результате голосования по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. Уже следующие выборы в Грузии в 2024 году пройдут только по пропорциональной системе.

Проходной барьер для партий составит 1%, для блоков же – столько процентов, сколько партий входит в блок. Что касается мажоритарных выборов, то тут выигрывает тот кандидат, который наберет в своем округе более 50% голосов пришедших на выборы избирателей

На проведение выборов государство выделило 42,8 миллиона лари, еще 23 миллиона потратили партии из своих средств.

Всего выбирали депутатов 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 – за границей.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

Пандемия коронавируса

В этом году выборы в Грузии проходили в необычных условиях – при мировой пандемии.

С учетом сложившейся ситуации выборы проходили при усиленных мерах защиты – избиратели приходили на участки в масках, а члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ проходили термоскрининг до того, как попасть на участок, и во время голосования были в перчатках, масках и щитах.

На выборы как на войну

При этом, весь процесс голосования был прямым, никакого дистанционного голосования или открывшихся заранее участков.

Участники выборов

В выборах участвовали 55 партий, из которых семь объединены в два блока – "Сила в единстве" и "Стратегия Агмашенебели". В первом блоке объединены пять партий, а во втором – две.

Всего на 120 мест по пропорциональной системе от партий и блоков претендуют 6 880 кандидатов от партий, из которых 2 532 беспартийные. Конкурс составляет 57 человек на место.

За 30 мест по мажоритарной системе борются 485 кандидатов, из которых 149 в восьми округах в Тбилиси. Конкурс в Тбилиси составляет в среднем 18 человек на место, в регионах – 15 человек на место.