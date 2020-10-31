В Грузии в субботу пройдут парламентские выборы

Грузия — парламентская республика, тот, кто победит на этих выборах, будет править страной ближайшие четыре года

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Выборы в парламент Грузии десятого созыва пройдут в субботу - избирательные участки начнут работу в 08.00.

Помимо парламентских выборов, 31 октября в Аджарии пройдут выборы в Верховный совет – местный законодательный орган. Также в этот день на некоторых участках Тбилиси, Телави, Тетрицкаро и Они состоятся промежуточные выборы депутатов местных городских советов сакребуло. И одновременно состоятся внеочередные выборы мэров пяти городов: Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.

Но внимание всей страны приковано в первую очередь к парламентским выборам - их результат определит, кто будет править страной ближайшие четыре года.

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Право остаться у власти на третий срок будет отстаивать "Грузинская мечта", созданная миллиардером Бидзиной Иванишвили. За возвращение к власти бьется "Единое Нацдвижение", которое выступает со своими единомышленниками в блоке "Сила в единстве".

Всего же за 150 мест в парламенте будут бороться 48 партий и два блока. Низкий проходной барьер дает возможность пройти в парламент большему числу партий, эксперты ожидают, что он будет многопартийным.

Выборы в парламент впервые пройдут по новой системе – основная часть депутатов теперь избираются по партийным спискам, и только 30 - по одномандатным округам, а а проходной барьер для партий снижен до 1%.

В едином списке избирателей 3 526 023 избирателя, в том числе 14 170 зарегистрированы за рубежом.

В Грузии откроются 3 657 избирательных участков, 11 избирательных участков для исключительных случаев и 127 специальных участков, созданных для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции. 52 избирательных участка в 38 странах будут работать за рубежом, в том числе два в Афганистане - где будут голосовать грузинские миротворцы.

Для наблюдения за ходом выборов зарегистрировались 132 местные организации, 23 международные и 20 посольств. В то же время часть международных аккредитаций из-за пандемии были вынуждены сократить масштаб наблюдения за выборами - например, не смогла направить традиционную миссию в несколько сотен человек на день голосования БДИПЧ/ОБСЕ.

Для освещения выборов аккредитованы представители 118 СМИ.

Выборы пройдут на фоне второй волны коронавируса - на избирательных участках установлены специальные правила: маски и индивидуальные ручки для избирателей, особые меры защиты для членов комиссий и наблюдателей.

По прогнозам, в парламент пройдут около 10 партий.

Лидируют в рейтингах прозападные партии. Выступающие за диалог с Москвой "Альянс патриотов Грузии" и партия Нино Бурджанадзе "Единая Грузия", по данным опросов, также преодолевают барьер, но получают минимальное число депутатских мандатов.

"Грузинская мечта" лидирует во всех рейтингах, но ей нужно получить не менее 40,5% голосов для формирования правительства - это 48 мест. А для его утверждения нужно еще больше - 76 голосов.

По мнению экспертов, вероятность того, что ни одна политическая сила не сможет набрать достаточно голосов, чтобы сформировать правительство самостоятельно, существует и на повестку дня может встать вопрос формирования коалиционного правительства, состоящего из представителей различных партий.

Оппозиция рассчитывает на то, что может быть сформирована оппозиционная коалиция, которая предложит свой состав правительства.

Перед выборами партии называют своих кандидатов в премьеры. У "Мечты" это действующий глава правительства Георгий Гахария, у Единого Нацдвижения (блок "Сила в единстве") – Михаил Саакашвили.

Предложение Саакашвили в премьеры стало поводом для разногласий в оппозиции и может помещать формированию коалиции.

Если "Мечта" не возьмет большинство, и коалицию не удастся сформировать ни ей, ни оппозиции, то Грузия останется без правительства – это означает политический кризис и новые выборы.