Иванишвили одним из первых проголосовал на выборах 2020

Лидер правящей партий пришел на избирательный участок в районе Старого Тбилиси вместе с членами семьи

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили в субботу утром проголосовал на парламентских выборах 2020.

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Политик пришел голосовать вместе с супругой Екатериной Хведелидзе и сыном Берой на участок, расположенный на улице Нишниадзе, 4 в тбилисском районе Мтацминда.

"Сегодня Грузия делает свой выбор. Свободный выбор граждан Грузии определит будущие четыре года развития страны и еще дальнюю перспективу. Лично я проголосовал за стабильность, мир, европейское будущее, экономический рост нашей страны, благополучие каждой семьи и защиту чести и достоинства каждого человека. Думаю, что эти ценности, которые ориентированы на человека, осознает абсолютное большинство жителей страны. И большинство проголосует именно за это направление", – заявил Иванишвили.

Глава правящей партии отметил, что уверен в победе свой команды. По его мнению, партия сможет набрать около 55-60%.

"Мы исключаем коалицию. Мы придем (ко власти – ред.) с солидным большинством. Думаю, что у "Грузинской мечты" будет 100 мандатов, плюс-минус два мандата", – отметил Иванишвили.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).