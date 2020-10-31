Президент Грузии проголосовала на выборах и призвала граждан последовать ее примеру

Глава грузинского государства одной из первых проголосовала за парламент десятого созыва

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу утром проголосовала на парламентских выборах 2020 и призвала жителей страны выполнить свой гражданский долг.

© Sputnik / STRINGER Саломе Зурабишвили принимает участие в парламентских выборах 2020

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Политик пришла голосовать на участок, расположенный в столичной школе №67 в районе Мтацминда.

"Хочу поздравить всех с сегодняшним днем... Важно, что сегодня граждане голосуют в очень сложных условиях, которые называются пандемией. Несмотря на это, хочу призвать всех прийти - здесь защищены все нормы для того, чтобы вы смогли прийти и проголосовать на своем участке. Ничего не надо боятся. Соблюдайте дистанцию, где будут очереди. Это ваша ответственность. И я уверена, что все это пройдет очень хорошо и мирно", - заявила Зурабишвили.

Политик отметила, что проголосовала за будущее страны.

"Я проголосовала так же, как проголосует каждый гражданин сегодня - свободно и мирно… Сегодня мы все голосуем за то, чтобы построить страну, о которой мы все мечтаем. Это европейская страны, это демотическая страна. И сегодня - еще один шаг в этом направлении", - заключила Зурабишвили.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).