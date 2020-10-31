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Давид Бакрадзе

"Главное, чтобы все люди пришли" - лидер "Европейской Грузии" настроен оптимистично

photo : David Bakradze / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (19)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249867149/Glavnoe-chtoby-vse-lyudi-prishli---lider-Evropeyskoy-Gruzii-nastroen-optimistichno-.html

Оппозиционный политик заявил, что проголосовал за прогресс и процветание Грузии

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе в субботу утром проголосовал на парламентских выборах 2020.

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Оппозиционный политик проголосовал по месту прописки в столичном районе Мтацминда.

"Лично я проголосовал за изменения в этой стране, поскольку Грузии нужны перемены, нужны прогресс и процветание. Уверен, что уже с завтрашнего дня мы будем жить с новой энергией, с новой силой и в измененной и лучшей Грузии. Главное, чтобы все люди пришли. Главное, чтобы все зафиксировали свое мнение. Что будет в конце дня - мы все вместе увидим, однако ожидания довольно оптимистические", - заявил Бакрадзе.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

 

 

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (19)


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