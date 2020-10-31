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Парламентские выборы в Грузии 2020 - регистрация избирателей

На выборах в Грузии зафиксированы первые нарушения

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (19)
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По данным СМИ, наблюдателю от оппозиционной партии "Единое национальное движение" не дали возможность осуществить свои полномочия

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Первые нарушения на парламентских выборах 2020 были зафиксированы в округе Марнеули (регион Квемо Картли) на избирательном участке № 5.

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По данным СМИ, наблюдателю от оппозиционной партии "Единое национальное движение" не дали возможность осуществить свои полномочия. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что наблюдатель от ЕНД не соблюдал дистанцию и вмешивался в процесс работы участковой избирательной комиссии. На данный момент инцидент исчерпан. Пока официальной жалобы в комиссию не поступало.

Несколько нарушений были зафиксированы в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети). По информации местных СМИ, на избирательном участке № 37 избиратель прошел процедуру маркирования, когда он покидал участок.

Также в Ахалкалаки на избирательном участке № 3 были замечены неуполномоченные лица. Дело в том, что уборщица и охранник помогали избирателям найти свои имена и фамилии в списках.

В Кутаиси один из избирательных участков открылся в 06:30, вместо 08:00 часов. Другие детали пока выясняются.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (19)


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