"Никто не может представить возвращение в прошлое"– премьер Грузии проголосовал на выборах

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в субботу утром принял участие в парламентских выборах 2020.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Георгий Гахария принимает участие в парламентских выборах 2020

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн>>

Глава грузинского правительства пришел выполнить свой гражданский долг вместе с супругой на избирательный участок № 5 в районе Мтацминда.

"Предвыборная среда, кампания удовлетворяли всем демократическим требованиям. Соответственно, я проголосовал за европейское, западное государство, которое построено на демократических ценностях, справедливости, экономически сильном фундаменте. Государство и народ, которые знают цену свободы, достоинства. И безусловно, проголосовал за ту Грузию, которая сегодня гораздо лучше, чем вчера, и завтра будет еще лучше, чем сегодня. И безусловно, никто не может представить возвращение в прошлое. Я проголосовал за будущее", - заявил Гахария.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Георгий Гахария принимает участие в парламентских выборах 2020

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).