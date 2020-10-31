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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

МВД Грузии: выборы проходят в спокойной среде

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (562)
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Sputnik Грузия
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По информации министерства внутренних дел Грузии, в ходе голосования пока не зафиксировано серьезных нарушений

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Парламентские выборы 2020 в Грузии проходят в мирной и спокойной среде, заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цициавшили на брифинге.

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В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

"Выборы проходят спокойно и по информации полиции серьезных нарушений пока не зафиксировано", - сказала Цициашвили.

По ее словам, для обеспечения безопасной избирательной среды созданы специальные мобильные группы.

Георгий Гахария принимает участие в парламентских выборах 2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Эти группы на местах обеспечивают порядок. Также создана специальная группа, которая координирует региональные подразделения. Также в случае необходимости осуществляет передвижение полицейских сил, чтобы сохранить спокойную обстановку. МВД Грузии активно сотрудничает с международными и местными наблюдателями", - сказала Цициашвили.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе -120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (562)


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