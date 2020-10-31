"У "Грузинской мечты" нет ни малейшего шанса" - Георгий Вашадзе

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Лидер "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в субботу утром проголосовал на парламентских выборах 2020.

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн>>

Политик пришел голосовать вместе с супругой и детьми.

"Я отдал свой голос возрождению будущего Грузии, изменению. Я отдал свой голос тому, чтобы мы все вместе победили. Сегодня должна быть точка возврата и оппозиция должна победить. У "Грузинской мечты" нет ни малейшего шанса, чтобы у нее было вообще большинство", - заявил Георгий Вашадзе и призвал граждан с ответственностью отнестись к собственным правам и зафиксировать свой выбор.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).