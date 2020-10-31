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Георгий Вашадзе, Стратегия Агмашенебели, участвует в парламентских выборах

"У "Грузинской мечты" нет ни малейшего шанса" - Георгий Вашадзе

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (562)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249870325/U-Gruzinskoy-mechty-net-ni-maleyshego-shansa---Georgiy-Vashadze-.html

Лидер оппозиционного блока пришел на избирательный участок в районе Старого Тбилиси вместе с членами семьи

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Лидер "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в субботу утром проголосовал на парламентских выборах 2020.

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Политик пришел голосовать вместе с супругой и детьми.

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"Я отдал свой голос возрождению будущего Грузии, изменению. Я отдал свой голос тому, чтобы мы все вместе победили. Сегодня должна быть точка возврата и оппозиция должна победить. У "Грузинской мечты" нет ни малейшего шанса, чтобы у нее было вообще большинство", - заявил Георгий Вашадзе и призвал граждан с ответственностью отнестись к собственным правам и зафиксировать свой выбор.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (562)


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