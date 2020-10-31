Выборы при свечах: на участке в Грузии отключили электроэнергию – видео

С чем связаны технические проблемы и когда именно возобновится подача электроэнергии на участке - не уточняется

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. На избирательном участке в селе Зеда Эцери в Зугдидском округе отключили электроэнергию и процесс голосования продолжается при свечах, сообщает телекомпания TV Pirveli.

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Избирательный участок расположен в одной из публичных школ. С чем связаны технические проблемы и когда именно возобновится подача электроэнергии на участке - не уточняется.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).