ЦИК Грузии: явка избирателей на 10:00 – 8,33%

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 10:00 по тбилисскому времени составляет 8,33%, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге в субботу.

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн>>

В частности, свою позицию у избирательной урны к этому времени зафиксировали 294 587 граждан.

"Самая высокая активность в 19-м мажоритарном округе в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – активность там составила 11,8%, а самая низкая – на 28, 29 и 30-м мажоритарных округах в регионе Аджарии, где активности на 10:00 составила 7,3%", – сказала Микеладзе

Для сравнения – в 2016 году явка к 10:00 составила 8,34%, а в 2012 – 10,66%.

Всего сегодня выбирают депутатов 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 – за границей.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).