"Единое нацдвижение" заявило о нарушениях и "каруселях" на избирательных участках в Грузии

Заал Удумашвили призвал своих сторонников к активности и попросил обязательно принять участие в выборах

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Член политсовета "Единого национального движения" Заал Удумашвили на специальном брифинге рассказал о зафиксированных к этому моменту нарушениях на избирательных участках, которые открылись в 8 часов утра.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Ранее ЦИК Грузии заявил, что первые нарушения на выборах были зафиксированы в округе Марнеули (регион Квемо Картли) на избирательном участке № 5. Явка избирателей к 10:00 по тбилисскому составляет 8,33%

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн>>

"Несмотря на то, что Служба госбезопасности мобилизовала своих представителей за пределами избирательного участка, наши люди не боятся и активно идут на избирательные участки, чтобы проголосовать. Такая беспрецедентная активность доказывает, что "Грузинская мечта" потерпела горькое поражение. У нас есть конкретные факты нарушений. Например, люди из спецсписков, которые находятся в самоизоляции и которым необходимо выдать переносные урны для голосования... Был отмечен факт, когда человек в самоизоляции пришел на избирательный участок № 112 Кутаиси и проголосовал, после чего ему выдали определенную сумму. У нас также есть видео свидетельства этого факта", – сказал Заал Удумашвили.

По его словам, на избирательных участках идет притеснение наблюдателей, которые отслеживают наличие так называемых "каруселей" при помощи специальной программы.

Также представители "Национального движения" сообщают о многочисленных нарушениях на избирательных участках в Зугдиди.

Заал Удумашвили призвал своих сторонников к активности и попросил обязательно принять участие в выборах, так как "сегодня решается судьба Грузии".

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).