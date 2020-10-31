"Ничего не получится" - Каха Каладзе обратился к "деструктивным силам"

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе проголосовал на парламентских выборах 2020.

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн>>

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

"Хочу поблагодарить всех граждан нашей страны за то, что они исполняют свой гражданский долг. Что касается моего выбора, то я сделал выбор за успешную Грузию, сделал выбор за мир, стабильность и развитие, что сегодня больше всего нужно нашей стране", - заявил Каладзе.

По его словам, "Грузинская мечта" сможет одержать победу во всех мажоритарных округах в первом же туре. Что касается возможного формирования коалиционного правительства, Каладзе уверен, что для этого нет предпосылок.

"Коалиционное правительство нужно, когда поддержка меньше 40%. Соответственно, сегодня такой необходимости в стране нет. Главное - активность избирателей",- отметил Каладзе.

Каладзе еще раз предупредил всех не нарушать закон.

"Деструктивные и радикальные политические силы попытаются внести определенные беспорядки. Но еще раз предупреждаю всех, ничто ни у кого не получится. Если кто-то посмеет предпринять неправильные действия, еще раз повторяю, все будут наказаны по всей строгости закона", - отметил Каладзе.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе -120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).