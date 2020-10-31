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Мэр столицы Грузии Каха Каладзе

"Ничего не получится" - Каха Каладзе обратился к "деструктивным силам"

photo: Government of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (571)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249872640/Nichego-ne-poluchitsya---Kakha-Kaladze-obratilsya-k-destruktivnym-silam.html

Как заявил глава столицы, деструктивные и радикальные политические силы попытаются внести определенные беспорядки

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе проголосовал на парламентских выборах 2020.

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн>>

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

"Хочу поблагодарить всех граждан нашей страны за то, что они исполняют свой гражданский долг. Что касается моего выбора, то я сделал выбор за успешную Грузию, сделал выбор за мир, стабильность и развитие, что сегодня больше всего нужно нашей стране", - заявил Каладзе.

По его словам, "Грузинская мечта" сможет одержать победу во всех мажоритарных округах в первом же туре. Что касается возможного формирования коалиционного правительства, Каладзе уверен, что для этого нет предпосылок.

Парламентские выборы в Грузии 2020 - урна для голосования с бюллетенями
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Коалиционное правительство нужно, когда поддержка меньше 40%. Соответственно, сегодня такой необходимости в стране нет. Главное - активность избирателей",- отметил Каладзе.

Каладзе еще раз предупредил всех не нарушать закон.

"Деструктивные и радикальные политические силы попытаются внести определенные беспорядки. Но еще раз предупреждаю всех, ничто ни у кого не получится. Если кто-то посмеет предпринять неправильные действия, еще раз повторяю, все будут наказаны по всей строгости закона", - отметил Каладзе.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе -120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (571)


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