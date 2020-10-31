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Парламентские выборы в Грузии 2020 - регистрация избирателей. Голосование

На одном из участков в Марнеули прерван процесс голосования

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (569)
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Sputnik Грузия
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По словам члена комиссии, наблюдателей выдворили за "вмешательство в процесс голосования, а также несоблюдение дистанции"

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. На участке № 52 в Марнеульском районе прерван процесс голосования, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Суматоха на участке возникла после того, как члены избирательной комиссии выдворили трех наблюдателей от бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

По словам члена комиссии, наблюдателей выдворили за "вмешательство в процесс голосования, а также несоблюдение дистанции". На место происшествия приехала полиция, которая пытается успокоить конфликтующие стороны.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (569)


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