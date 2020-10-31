13:27 31 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
LIVE:
Объединение наблюдателей за ходом парламентских выборов “Вместе ради выборов

Наблюдатели назвали основную проблему на проходящих в Грузии выборах

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (569)
8411
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1f/249872944.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249873508/ISFED-Odna-iz-vazhneyshikh-problem-na-vyborakh---narushenie-tayny-golosovaniya.html

Наблюдатели "Справедливых выборов" ведут мониторинг процесса голосования на 1 000 избирательных участках по всей стране

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Наблюдатели "Международного общества за справедливые выборы и демократию" (ISFED) к этому времени выявили ряд нарушений в ходе голосования на парламентских выборах, в основном касающиеся нарушения тайны голосования, заявила исполнительный секретарь ISFED Элене Нижарадзе на брифинге.

"Одной из важнейших проблем было нарушение тайны голосования. Избиратели выходили из кабин с открытыми бюллетенями, так, что присутствующие на избирательном участке люди могли увидеть их выбор", - сказала Нижарадзе.

Парламентские выборы в Грузии 2020 - избирательная урна для голосования с бюллетенями
© Sputnik / Alex Shlamov
На выборах в Грузии зафиксированы первые нарушения

Согласно ISFED, проблемой остается мобилизация так называемых координаторов на территории, прилегающей к избирательным участкам, которые регистрируют избирателей, пришедших на выборы.

"Справедливые выборы" рассматривают это как давление на избирателя и контроль его воли", - сказала Нижарадзе.

Исполнительный секретарь ISFED сообщила, что процедура голосования на большинстве участков началась вовремя без существенных нарушений, однако выявлена негативная тенденция отхода от процедуры. В частности, на некоторые участки не были допущены наблюдатели, нарушения зафиксированы и при проведении процедуры жеребьевки.

По ее словам, представители организации наблюдают за выборами на 1 000 избирательных участках. Кроме того, наблюдатели находятся и в 73 окружных избирательных комиссиях, а 78 мобильных групп контролируют территорию, прилегающую к избирательным участкам и предоставляют информацию о выявленных там нарушениях.

К этому времени наблюдатели ISFED подали десять жалоб в участковые избирательные комиссии, шесть жалоб - в окружные избирательные комиссии, и 14 замечаний внесены в книгу записей.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (569)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Парламентские выборы в Грузии 2020 - регистрация избирателей на выборах
В Грузии начались парламентские выборы на фоне пандемии коронавируса – фото
Парламентские выборы в Грузии на фоне эпидемии коронавируса - видео
Парламентские выборы в Грузии на фоне эпидемии коронавируса - видео
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходят парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться