Наблюдатели назвали основную проблему на проходящих в Грузии выборах

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Наблюдатели "Международного общества за справедливые выборы и демократию" (ISFED) к этому времени выявили ряд нарушений в ходе голосования на парламентских выборах, в основном касающиеся нарушения тайны голосования, заявила исполнительный секретарь ISFED Элене Нижарадзе на брифинге.

"Одной из важнейших проблем было нарушение тайны голосования. Избиратели выходили из кабин с открытыми бюллетенями, так, что присутствующие на избирательном участке люди могли увидеть их выбор", - сказала Нижарадзе.

Согласно ISFED, проблемой остается мобилизация так называемых координаторов на территории, прилегающей к избирательным участкам, которые регистрируют избирателей, пришедших на выборы.

"Справедливые выборы" рассматривают это как давление на избирателя и контроль его воли", - сказала Нижарадзе.

Исполнительный секретарь ISFED сообщила, что процедура голосования на большинстве участков началась вовремя без существенных нарушений, однако выявлена негативная тенденция отхода от процедуры. В частности, на некоторые участки не были допущены наблюдатели, нарушения зафиксированы и при проведении процедуры жеребьевки.

По ее словам, представители организации наблюдают за выборами на 1 000 избирательных участках. Кроме того, наблюдатели находятся и в 73 окружных избирательных комиссиях, а 78 мобильных групп контролируют территорию, прилегающую к избирательным участкам и предоставляют информацию о выявленных там нарушениях.

К этому времени наблюдатели ISFED подали десять жалоб в участковые избирательные комиссии, шесть жалоб - в окружные избирательные комиссии, и 14 замечаний внесены в книгу записей.