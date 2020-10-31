13:27 31 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
LIVE:
Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе. Парламентские выборы 2020

ЦИК Грузии: активность избирателей к 12:00 – 19,41%

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (28)
8001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1f/249872178.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249874172/TsIK-Gruzii-aktivnost-izbirateley-k-1200---.html

Результаты парламентских выборов в Грузии считаются действительными при любой явке избирателей

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 12:00 по тбилисскому времени составляет 19,41%, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге в субботу.  

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн>>

В частности, свою позицию у избирательной урны к этому времени зафиксировали 681 583 гражданина.

"Самая высокая активность зафиксирована в Рача-Лечхуми - Сванети – активность там составила 28,3%, а самая низкая – в регионе Аджария, где активности на 12:00 составила 17,9%", – сказала Микеладзе.

Для сравнения – в 2016 году явка к 12:00 составила 19,81%, а в 2012 – 25,88%.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
МВД Грузии: выборы проходят в спокойной среде

Всего сегодня выбирают депутатов 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 – за границей.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (28)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Парламентские выборы в Грузии 2020 - регистрация избирателей на выборах
В Грузии начались парламентские выборы на фоне пандемии коронавируса – фото
Парламентские выборы в Грузии на фоне эпидемии коронавируса - видео
Парламентские выборы в Грузии на фоне эпидемии коронавируса - видео
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходят парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться