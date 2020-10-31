Вооруженные люди и фейковые наблюдатели: в правящей партии рассказали о нарушениях

В течение дня в Грузии проходят брифинги различных партий и наблюдателей, на которых рассказывают о зафиксированных в ходе выборов нарушениях

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии проходят в спокойной обстановке, без существенных неполадок, однако некоторые нарушения все же были зафиксированы, заявил на брифинге исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Ранее ЦИК Грузии заявил, что первые нарушения на выборах были зафиксированы в округе Марнеули (регион Квемо Картли) на избирательном участке №5. Явка избирателей к 10:00 по тбилисскому составляет 8,33%.

Кобахидзе рассказал журналистам о тех нарушениях, которые были зафиксированы в ходе избирательного процесса к этому часу.

"Мы предупреждали, что в день выборов планируется кража избирательного инвентаря. Такой случай был зафиксирован в Болниси, на избирательном участке №45, где два представителя оппозиции, Арзуман Хасиев из "Европейской Грузии" и кандидат блока Вашадзе ("Стратегия Агмашенебели" - прим. ред.) Элимтар Мириев пытались украсть переносную урну", - заявил Кобахидзе.

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Он подчеркнул, что данный факт фиксировала камера одного из оппозиционных телеканалов, однако оператор выключил режим съемки, сославшись на технические неполадки. Представитель правящей партии заверил, что видеозапись инцидента будет предоставлена общественности.

"Зафиксирована фейковая наблюдательная организация, которая осуществляла фотосъемку избирателей, что является серьезным нарушением принципа демократических выборов. Также зафиксированы нарушения системы запрета агитации на избирательных участках этой же фейковой наблюдательной организацией", - сказал Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, в некоторых городах, в частности в Болниси (регион Квемо Картли), наблюдается мобилизация вооруженных людей, среди них был замечен бывший министр обороны Дмитрий Шашкин.

"Со всей строгостью мы предупреждаем этих людей - за деструкцию они получат ответ по всей строгости закона", - заявил Кобахидзе.

Исполнительный секретарь в очередной раз призвал сторонников и активистов "Грузинской мечты" к проявлению максимального терпения и сдержанности.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).