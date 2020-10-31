ЦИК Грузии: явка избирателей к 15:00 – 36,45%

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 15:00 по тбилисскому времени составляет 36,45%, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге в субботу.

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн>>

В частности, свою позицию у избирательной урны к этому времени зафиксировали 1 279 947 граждан.

"Самая низкая активность зафиксирована в Квемо Картли - 33,9%, а самая высокая в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 49,5%",- сказала Микеладзе.

Для сравнения – в 2016 году явка к 15:00 составила 34,79%, а в 2012 – 44,99%.

Всего сегодня выбирают депутатов 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 – за границей.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).