Оружие на избирательном участке? Наблюдатели в Грузии сделали заявление

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Входить на избирательный участок с оружием нежелательно – это ставит под угрозу порядок и безопасность на участке, заявила представитель партии "Многонациональная Грузия" Лела Талиури.

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По ее словам, представители партии "Единое национальное движение" Дмитрий Шашкин и Каха Окриашвили пришли на выборы с оружием, поэтому участковые избирательные комиссии должны отреагировать на это и не допустить нарушения правил безопасности.

"Входить на участок с огнестрельным оружием действительно нежелательно, это в любом случае создает угрозу порядку и безопасности на участке. Поэтому, участковые избирательные комиссии должны реагировать и не допустить нарушения правил безопасности", - сказала Талиури.

По ее словам, конкретный случай не является нарушением, если у человека есть разрешение.

"Но в целом, поскольку у нас впереди очень важный день, я хотела бы подчеркнуть вопрос безопасности. Важно, чтобы у нас сегодня не было физических противостояний и таких фактов, которые могут быть связаны с насилием", - сказала Талиури.

Партии не должны делать ничего такого, что могло бы запугать избирателей, заявила исполнительный директор НПО "Международная прозрачность - Грузия" Эка Гигаури.

"Я оцениваю это отрицательно. Считаю, что это неправильно, когда ситуация и так накалена, проходят выборы, представители политических партий не должны делать ничего такого, что может напугать избирателей. Поэтому мы призываем представителей абсолютно всех политических партий сделать все возможное, чтобы у нас не было проблем с оценкой избирательной среды, а также сделать все возможное, чтобы не создавать у избирателей настроя, что приходить на избирательный участок опасно", - сказала Гигаури.

Сегодня в соцсети распространилось фото, на котором видно, что член "Национального движения" Дмитрий Шашкин передвигается со своими сторонниками, имея при себе оружие. Согласно распространенной информации, фото сделано в селе Талавери Болнисского района, около избирательного участка.

Заявление Шашкина

Сам Дмитрий Шашкин подтвердил, что находился сегодня в селе Талавери Болнисского района и был вооружен. Однако Шашкин категорически опроверг сообщения о том, что он находился на избирательном участке.

"У меня есть право на ношение личного огнестрельного оружия, предоставленное Министерством внутренних дел. Я не вхожу на избирательные участки, потому что я даже не имею на это права как кандидат, у меня нет и бейджа. Там, где я нахожусь, я имею право на ношение оружия, предоставленное МВД", - сказал Шашкин в эфире Первого канала.

На вопрос, всегда ли он носит с собой пистолет, если он ходит с огнестрельным оружием в день выборов, Шашкин ответил, что всегда носит с собой пистолет.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).