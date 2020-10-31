Драки на выборах: МВД Грузии возбудило шесть уголовных дел

В день голосования на парламентских выборах было зафиксировано несколько инцидентов с драками

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии завело несколько уголовных дел по фактам нарушений, зафиксированных в ходе голосования на парламентских выборах 2020, заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Нино Цициавшили на брифинге в субботу.

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По ее словам, расследование началось по шести фактам нарушений на выборах, большинство из которых касается драк на избирательных участках, а также на прилегающей территории.

В частности, уголовное дело возбуждено по статье "насилие" по факту избиения активиста бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Звиада Куправа у участка №40 в третьем микрорайоне Диди Дигоми в Тбилиси.

Также полиция расследует заявление кандидата в мэры Кутаиси от "Лейбористской партии" Ираклия Киквадзе, который заявил об избиении несколькими лицами на территории у участка №13 в городе Кутаиси.

Следствие ведется по статье насилие из-за драк на участке №52 в селе Даштапи и №89 в селе Кизиладжло округа Марнеули и на участке №39 в округе Исани в Тбилиси.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).