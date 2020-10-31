Вахтанг Кикабидзе перепутал свой избирательный участок

После голосования на вопрос журналистов о том, кому он отдал свой голос, Кикабидзе сказал, что "о таком не спрашивают"

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Известный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, который возглавляет партийный список оппозиционного объединения "Сила в единстве", перепутал избирательный участок в день парламентских выборов.

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Артист голосовал на участке №71 в тбилисском районе Ваке, но до этого ошибочно пошел на соседний участок.

После голосования на вопрос журналистов о том, кому он отдал свой голос, Кикабидзе сказал, что "о таком не спрашивают". Позже он коротко ответил: "За хорошую, нормальную страну... все!".

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).