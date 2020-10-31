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Патрульная полиция

Потасовка сразу в двух районах Тбилиси - пострадали журналисты

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (37)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249878628/Napryazhennaya-situatsiya-srazu-v-dvukh-rayonakh-Tbilisi-postradali-zhurnalisty.html

Пострадали журналисты телеканалов ТВ Пирвели и "Рустави 2", также сломана камера у представителя одного из информационных агентств

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сразу в двух районах Тбилиси - Самгори и Глдани, агрессивно настроенные группы молодых людей напали на журналистов и устроили потасовки с представителями партий.

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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По предварительным данным, пострадали журналисты телеканалов ТВ Пирвели и "Рустави 2", также сломана камера у представителя одного из информационных агентств.

На местах мобилизована полиция.

Какую из партий представляют собой агрессивные молодые люди - точно неизвестно. СМИ распространяют противоречивую информацию.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (37)


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