Потасовка сразу в двух районах Тбилиси - пострадали журналисты

Пострадали журналисты телеканалов ТВ Пирвели и "Рустави 2", также сломана камера у представителя одного из информационных агентств

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сразу в двух районах Тбилиси - Самгори и Глдани, агрессивно настроенные группы молодых людей напали на журналистов и устроили потасовки с представителями партий.

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По предварительным данным, пострадали журналисты телеканалов ТВ Пирвели и "Рустави 2", также сломана камера у представителя одного из информационных агентств.

На местах мобилизована полиция.

Какую из партий представляют собой агрессивные молодые люди - точно неизвестно. СМИ распространяют противоречивую информацию.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).