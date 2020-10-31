Нино Бурджанадзе призвала избирателей к активности

Оппозиционный политик заявляет, что в ходе голосования наблюдатели ее партии зафиксировали ряд нарушений

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Лидер партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе в ходе брифинга в день выборов призвала избирателей к активности, чтобы избежать фальсификаций.

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Бурджанадзе отметила, что в ходе голосования наблюдатели ее партий зафиксировали ряд нарушений.

"Хочу подчеркнуть тот факт, что сторонники, координаторы, члены комиссий "Грузинской мечты", отдельные представители СГБ и полиции отличаются особенной агрессивностью на избирательных участках. Так, например, на избирательном участке №87 в районе Сабуртало руководитель нашего тбилисского штаба и четвертый номер партийного списка Отар Таварткиладзе подвергался словесным оскорблениям", - сказала Бурджанадзе.

По данным ЦИК, к 15:00 по тбилисскому времени на парламентских выборах зафиксирована явка избирателей 36,45%.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).