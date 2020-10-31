Ситуация спокойная: как голосуют граждане Грузии в Киеве

Из-за карантинных мер, введенных на Украине из-за коронавируса, посетители посольства были в масках

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Ситуация возле посольства Грузии в Киеве, где находится избирательный участок по голосованию на парламентских выборах, спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

По его словам, охрана здания диппредставительства не усилена, очереди из желающих принять участие в голосовании нет.

На входе у здания посольства висят плакаты с указанием избирательного участка. За время нахождения корреспондента возле посольства к зданию пришли всего несколько желающих проголосовать. Из-за карантинных мер, введенных на Украине из-за коронавируса, посетители посольства были в масках.

На основании консульского учета Центральная избирательная комиссия приняла решение об открытии участков в различных странах. В 38 странах работает 52 участка, в том числе два в Афганистане, где будут голосовать грузинские миротворцы.

За 150 мест в парламенте будут бороться 48 партий и два блока. Низкий проходной барьер дает возможность пройти в парламент большему числу партий, эксперты ожидают, что он будет многопартийным.

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн >>

Выборы в парламент впервые пройдут по новой системе – основная часть депутатов теперь избирается по партийным спискам и только 30 - по одномандатным округам, а проходной барьер для партий снижен до 1%.