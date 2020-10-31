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Парламентские выборы 2020. Избиратели в масках принимают участие в голосовании

Экзит-полл Imedi: "Мечта" - 55%, "Сила в единстве" - 23%

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (593)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249879557/Ekzit-poll-Imedi-Mechta------Sila-v-edinstve---.html

Стали известные результаты опросов избирателей, выходящих с участков после голосования

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 55%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, получает - 23%. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла американской компании Public Opinion Strategies, проведенного по заказу телеканала Imedi.

Экзит-поллы - итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отражая лишь общую тенденцию выборов.

Информация Public Opinion Strategies предоставлена по данным на 18:00 по тбилисскому времени.

Барьер в 1% также преодолевают:

  • "Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) - 3%
  • "Гирчи" (Зураб Джапаридзе) - 3%
  • "Лело для Гузии" (Мамука Хазарадзе) - 3%
  • "Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) - 3%
  • "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" - 3%
  • Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) - 1%
  • "Единая Грузия" (Нино Бурджанадзе) - 1%
  • "Граждане" (Алеко Элисашвили) - 1%

В случае, если результаты экзит-полла совпадут с итогами ЦИК Public Opinion Strategies, правящая партия получит большинство в парламенте десятого созыва и сможет утвердить новое правительство.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (593)


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