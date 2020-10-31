Католикос-Патриарх призвал будущее руководство и оппозицию к сотрудничеству и прислушиваться друг к другу

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй проголосовал в своей резиденции, куда ему доставили урну.

Патриарх после голосования привал граждан Грузии прийти на избирательные участки, так как в выборах должен принять участие каждый.

"Надеюсь, что эти выборы принесут добро. Хочу обратиться к будущему руководству и оппозиции, призываю вас к сотрудничеству, прислушивайтесь друг к другу. Я с надеждой смотрю на будущее. Благословит Господь Грузию и весь мир", – заявил Патриарх журналистам.

В пресс-службе патриархии отметили, что Илия Второй из-за эпидемиологической ситуации в стране впервые не прибыл на избирательный участок в день голосования.

За 150 мест в парламенте будут бороться 48 партий и два блока. Низкий проходной барьер дает возможность пройти в парламент большему числу партий, эксперты ожидают, что он будет многопартийным.

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн >>

Выборы в парламент впервые пройдут по новой системе – основная часть депутатов теперь избирается по партийным спискам и только 30 – по одномандатным округам, а проходной барьер для партий снижен до 1%.