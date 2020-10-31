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Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй во время службы

Илия Второй проголосовал в своей резиденции

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Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (50)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249879617/Iliya-Vtoroy-progolosoval-v-svoey-rezedentsii.html

Католикос-Патриарх призвал будущее руководство и оппозицию к сотрудничеству и прислушиваться друг к другу

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй проголосовал в своей резиденции, куда ему доставили урну.

Патриарх после голосования привал граждан Грузии прийти на избирательные участки, так как в выборах должен принять участие каждый.

Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе. Парламентские выборы 2020
© Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК Грузии: явка избирателей к 15:00 – 36,45%

"Надеюсь, что эти выборы принесут добро. Хочу обратиться к будущему руководству и оппозиции, призываю вас к сотрудничеству, прислушивайтесь друг к другу. Я с надеждой смотрю на будущее. Благословит Господь Грузию и весь мир", – заявил Патриарх журналистам.

В пресс-службе патриархии отметили, что Илия Второй из-за эпидемиологической ситуации в стране впервые не прибыл на избирательный участок в день голосования.

За 150 мест в парламенте будут бороться 48 партий и два блока. Низкий проходной барьер дает возможность пройти в парламент большему числу партий, эксперты ожидают, что он будет многопартийным.

Выборы в Грузии: как идет голосование - трансляция онлайн >>

Выборы в парламент впервые пройдут по новой системе – основная часть депутатов теперь избирается по партийным спискам и только 30 – по одномандатным округам, а проходной барьер для партий снижен до 1%.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (50)


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