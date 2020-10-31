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Установка сцены для выступлений лидеров партии Грузинская мечта после завершения выборов

Два главных конкурента на выборах в Грузии готовятся одновременно праздновать победу

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (50)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249879664/Dva-glavnykh-konkurenta-na-vyborakh-v-Gruzii-gotovyatsya-odnovremenno-prazdnovat-pobedu.html

Кто из них - "Грузинская мечта" или "Национальное движение" - будет пускать в небо фейерверки победы, станет известно буквально через несколько часов

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В столице Грузии этим вечером планируются сразу два праздничных митинга - победу на парламентских выборах собираются праздновать правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционное объединение "Сила в единстве" во главе с "Национальным движением".

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В Грузии проходят парламентские выборы. За 150 мест в грузинском парламенте и право управлять страной ближайшие четыре года борются 48 партий и два избирательных блока.

Главные конкуренты на выборах и "вечные враги" - "Грузинская мечта", которая хочет выиграть выборы в третий раз, и "Единое национальное движение", которое в 2012 году потеряло статус правящей партии и не теряет надежды вернуться к власти.

Установка сцены для выступлений лидеров партии Грузинская мечта после завершения выборов
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Установка сцены для выступлений лидеров партии "Грузинская мечта" после завершения выборов

У главного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Старом Тбилиси уже полным ходом идет подготовка к празднику: устанавливаются мониторы и сцена.

Георгий Гахария принимает участие в парламентских выборах 2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Перед зданием центрального офиса партии монтируются мониторы и сцена. Традиционно, по закрытии избирательных участков здесь соберутся сторонники "Грузинской мечты". Позже к ним присоединятся лидеры партии",-  сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе "Грузинской мечты".

По информации пресс-службы, после закрытия избирательных участков сторонники "Грузинской мечты" традиционно соберутся у главного офиса партии и будут с установленных мониторов следить за результатами экзитполов.

Запустят ли традиционно в небо фейерверки и синие шары - цвета партии, пока неизвестно. Впрочем как и то, будут ли политические обращения лидеров партии.

Ждать долгожданную победу вместе со сторонниками планирует и главный конкурент правящей партии на этих выборах - "Единое национальное движение".

Единое нацдвижение готовится отметить завершение выборов у здания парламента Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
"Единое нацдвижение" готовится отметить завершение выборов у здания парламента Грузии

"С семи часов мы начинаем собираться на проспекте Руставели перед зданием парламента, и оттуда будем следить за результатами экзитполов. Будут установлены мониторы. Будут ли выступления политиков, пока не могу сказать", - сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе партии "Единое национальное движение".

Парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе
photo: Giorgi Margvelashvili / FB
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Партия незадолго до выборов уже официально оповестила мэрию Тбилиси о запланированном мероприятии.

"Единое национальное движение" и объединенная "Сила в единстве" 31 октября, в субботу, на проспекте Руставели на территории парламента планирует мирное публичное собрание. Мы это приняли как уведомление", - сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии.

Таким образом, если сторонников соберется внушительное количество, проспект Руставели может быть перекрыт, и в таком случае следить за порядком на месте будут правоохранители, отметила собеседница агентства.

Избирательные участки по всей территории Грузии открылись в 08:00. Голосование продлится до 20:00. После чего начнется подсчет голосов.

Сразу после закрытия участков будут объявлены результаты экзитполов -  опроса избирателей при выходе с участков.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (50)


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