Два главных конкурента на выборах в Грузии готовятся одновременно праздновать победу

Кто из них - "Грузинская мечта" или "Национальное движение" - будет пускать в небо фейерверки победы, станет известно буквально через несколько часов

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В столице Грузии этим вечером планируются сразу два праздничных митинга - победу на парламентских выборах собираются праздновать правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционное объединение "Сила в единстве" во главе с "Национальным движением".

Нарушения и инциденты: в какой обстановке проходят парламентские выборы в Грузии?>>

В Грузии проходят парламентские выборы. За 150 мест в грузинском парламенте и право управлять страной ближайшие четыре года борются 48 партий и два избирательных блока.

Главные конкуренты на выборах и "вечные враги" - "Грузинская мечта", которая хочет выиграть выборы в третий раз, и "Единое национальное движение", которое в 2012 году потеряло статус правящей партии и не теряет надежды вернуться к власти.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Установка сцены для выступлений лидеров партии "Грузинская мечта" после завершения выборов

У главного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Старом Тбилиси уже полным ходом идет подготовка к празднику: устанавливаются мониторы и сцена.

"Перед зданием центрального офиса партии монтируются мониторы и сцена. Традиционно, по закрытии избирательных участков здесь соберутся сторонники "Грузинской мечты". Позже к ним присоединятся лидеры партии",- сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе "Грузинской мечты".

По информации пресс-службы, после закрытия избирательных участков сторонники "Грузинской мечты" традиционно соберутся у главного офиса партии и будут с установленных мониторов следить за результатами экзитполов.

Запустят ли традиционно в небо фейерверки и синие шары - цвета партии, пока неизвестно. Впрочем как и то, будут ли политические обращения лидеров партии.

Ждать долгожданную победу вместе со сторонниками планирует и главный конкурент правящей партии на этих выборах - "Единое национальное движение".

© Sputnik / Alex Shlamov "Единое нацдвижение" готовится отметить завершение выборов у здания парламента Грузии

"С семи часов мы начинаем собираться на проспекте Руставели перед зданием парламента, и оттуда будем следить за результатами экзитполов. Будут установлены мониторы. Будут ли выступления политиков, пока не могу сказать", - сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе партии "Единое национальное движение".

Партия незадолго до выборов уже официально оповестила мэрию Тбилиси о запланированном мероприятии.

"Единое национальное движение" и объединенная "Сила в единстве" 31 октября, в субботу, на проспекте Руставели на территории парламента планирует мирное публичное собрание. Мы это приняли как уведомление", - сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе мэрии.

Таким образом, если сторонников соберется внушительное количество, проспект Руставели может быть перекрыт, и в таком случае следить за порядком на месте будут правоохранители, отметила собеседница агентства.

Избирательные участки по всей территории Грузии открылись в 08:00. Голосование продлится до 20:00. После чего начнется подсчет голосов.

Сразу после закрытия участков будут объявлены результаты экзитполов - опроса избирателей при выходе с участков.