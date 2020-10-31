Драка на выборах в Грузии: задержаны пять человек

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. МВД Грузии задержало пять человек по факту драки у избирательного участка в столичном районе Глдани, сообщил глава патрульной полиции Важа Сирадзе журналистам.

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Ранее сообщалось, что у участке №79 в Глдани произошла потасовка между сторонниками "Грузинской мечты" и "Единого национального движения". Сообщалось, что на месте раздались звуки выстрелов.

"Произошло противостояние сторон. На этом этапе по факту, на основании предварительной информации, мы задержали пять человек. Эти люди задержаны за административное правонарушение – неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Что касается противостояния, мы изучим все факты и мы отреагируем", - сказал Сирадзе.

При этом он не подтвердил факт стрельбы в Глдани.

Исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе за день до выборов заявил, что оппозиционный блок "Сила в единстве" под предводительством бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в день голосования готовит провокации в ряде округов с использованием вооруженных дубинками и электрошокерами группировок. Среди перечисленных округов был и столичный округ Глдани.

📌 Это самый густонаселенный район Тбилиси. Здесь идет особенно жесткое противостояние между кандидатом в мажоритарии от "Грузинской мечты" Леваном Кобиашвили и кандидатом от оппозиции Никой Мелия.