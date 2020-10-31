ЦИК Грузии: явка избирателей к 17:00 – 45,77%

Результаты парламентских выборов в Грузии считаются действительными при любой явке избирателей

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 17:00 по тбилисскому времени составляет 45,77%, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге в субботу.

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В частности, свою позицию у избирательной урны к этому времени зафиксировали 1 607 530 граждан.

"Самая низкая активность зафиксирована в Квемо Картли – 41,9%, а самая высокая в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 57,3%", – сказала Микеладзе.

Для сравнения – на выборах в парламент в 2016 году явка к 17:00 составила 42,04%, а в 2012 – 53,03%.

Всего сегодня выбирают депутатов 3 526 023 избирателя, из которых 3 511 853 проживают в Грузии, а остальные 14 170 – за границей.

Выборы считаются действительными при любой явке избирателей.

В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).