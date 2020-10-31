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Зугдиди. Парламентские выборы 2020. Избиратели участвуют в голосовании

Экзит-полл "Мтавари архи": "Мечта" - 41%, "Сила в единстве" - 33%

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249880800/Ekzit-poll-Mtavari-arkhi-Mechta---41--Sila-v-edinstve---33.html

Стали известные результаты опроса избирателей, выходящих с участков, проведенного по заказу оппозиционного телеканала

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 41%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, получает - 33%. Об этом свидетельствуют данные экзит-полла французской компании IPSOS, проведенного по заказу телеканала "Мтавари Архи", на 17:00.

На основании данных экзит-полла, другие партии получили:

Европейская Грузия – 5%

Лело – 4%

Стратегия Агмашенебели – 3%

Гирчи – 3%

Альянс патриотов – 2%

Лейбористская партия – 2%

Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – 1%

Алеко Элисашвили и граждане – 1%

Другие партии - 5%

Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 17:00 по тбилисскому времени составляет 45,77%.

Экзит-поллы - итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отражая лишь общую тенденцию выборов.

 

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)


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