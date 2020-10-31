Экзитпол "Мтавари архи": "Мечта" – 41%, "Сила в единстве" – 33%

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в Грузии набирает 41%, ее главный конкурент блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением, получает – 33%. Об этом свидетельствуют данные экзитпола французской компании IPSOS, проведенного по заказу телеканала "Мтавари Архи", на 17:00.
На основании данных экзитпола, другие партии получили:
Европейская Грузия – 5%
Лело – 4%
Стратегия Агмашенебели – 3%
Гирчи – 3%
Альянс патриотов – 2%
Лейбористская партия – 2%
Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – 1%
Алеко Элисашвили и граждане – 1%
Другие партии - 5%.
Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии к 17:00 по тбилисскому времени составляет 45,77%.
Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.