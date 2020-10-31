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На Первый канал Грузии осуществлена кибератака

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249881091/Na-Pervyy-kanal-Gruzii-osuschestvlena-kiberataka.html

Из-за атаки хакеров грузинский телеканал не мог выходить в прямой эфир на протяжении 10 минут

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В субботу вечером на серверы Первого канала Грузии была осуществлена кибератака, из-за чего телеканал временно прекратил вещание.

Как говорится в заявлении телекомпании, вещание было прекращено на протяжении 10 минут. Сейчас канал работает в прежнем режиме.

В настоящее время специалисты изучают ситуацию.



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