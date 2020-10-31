На Первый канал Грузии осуществлена кибератака

Политика
Получить короткую ссылку
113 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249881091/Na-Pervyy-kanal-Gruzii-osuschestvlena-kiberataka.html
Из-за атаки хакеров грузинский телеканал не мог выходить в прямой эфир на протяжении 10 минут
ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В субботу вечером на серверы Первого канала Грузии была осуществлена кибератака, из-за чего телеканал временно прекратил вещание.
Как говорится в заявлении телекомпании, вещание было прекращено на протяжении 10 минут. Сейчас канал работает в прежнем режиме.
В настоящее время специалисты изучают ситуацию.