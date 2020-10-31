На Первый канал Грузии осуществлена кибератака

Из-за атаки хакеров грузинский телеканал не мог выходить в прямой эфир на протяжении 10 минут

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В субботу вечером на серверы Первого канала Грузии была осуществлена кибератака, из-за чего телеканал временно прекратил вещание.

Как говорится в заявлении телекомпании, вещание было прекращено на протяжении 10 минут. Сейчас канал работает в прежнем режиме.

В настоящее время специалисты изучают ситуацию.