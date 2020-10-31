Заключенные устроили обструкцию представителям Народного защитника Грузии

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Агрессивно настроенные заключенные не допустили к наблюдению за процессом голосования представителей Народного защитника Грузии в Ксанском пенитенциарном учреждении №15, об этом на своей странице в Facebook написала омбудсмен Нино Ломджария.

Нарушения и инциденты: в какой обстановке проходят парламентские выборы в Грузии?>>

Народный защитник обратила особое внимание на возросшее влияние в тюрьмах представителей преступного мира, так называемых "смотрящих".

"В начале визита сотрудники офиса Народного защитника свободно перемещались по территории учреждения. Однако после того, как они попытались поговорить с осужденными, участвовавшими в выборах, не на территории проживания заключенных, там, где находился избирательный участок, к ним подошли двое осужденных и громко, так, чтобы слышали остальные, заявили, что в пенитенциарной системе с 2012 года все хорошо и нечего перепроверять. Они категорически потребовали прекращения визита", - написала Ломджария.

К словесной перепалке, которая шла на повышенных тонах, вскоре присоединилось несколько других осужденных. Конфликт длился несколько минут, однако администрация учреждения так и не призвала осужденных к порядку, пишет Ломджария.

К парламентским выборам 2020 года в пенитенциарных учреждениях Грузии в порядке исключения открыто 11 избирательных участков.

В соответствии с изменениями в Избирательный кодекс Грузии, в этом году количество заключенных, имеющих право голоса на выборах, увеличится. Это связано с тем, что голосовать теперь смогут не только лица, совершившие менее тяжкие преступления, но и те, кто был осужден за тяжкие преступления.

В Грузии сегодня выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).