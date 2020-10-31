"Есть риск воздействия на процесс голосования" - ЦИК Грузии

Все политические стороны в Грузии должны соблюдать этические нормы, заявила спикер ЦИК

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Стычки у избирательных участков в Грузии могут оказать влияние на процесс голосования, заявила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге в субботу.

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В Грузии 31 октября выбирают депутатов парламента десятого созыва. Участвуют в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходят в условиях пандемии коронавируса.

"За пределами избирательных участков фиксируются противостояния между сторонниками политических субъектов, что в определенной мере является риском воздействия на процессы внутри избирательного участка. Соответственно, важно, чтобы все политические стороны обеспечили соблюдение мира и этических норм", - заявила Микеладзе.

Избирательная администрация еще раз призвала граждан воспользоваться своим правом и принять участие в голосовании.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).