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Праздничный митинг правящей партии Грузинская мечта - фейерверк

"Грузинская мечта" выигрывает выборы в парламент Грузии, ЕНД на втором месте – экзит-поллы

photo : Georgian Dream / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249881889/Gruzinskaya-mechta-vyigryvaet-vybory-v-parlament-Gruzii-END-na-vtorom-meste--ekzit-polly.html

Для того, чтобы утвердить свое правительство, "Мечте" необходимо не менее 50%, в противном случае оппозиция может сформировать коалицию

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Грузинские телеканалы вечером в субботу, сразу после завершения голосования на выборах в парламент, обнародовали серию результатов экзит-поллов.

Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое Нацдвижение". 

Однако экзит-поллы показывают принципиальную разницу в процентах, набираемых правящей партией.  

По данным опросов, заказанных оппозиционными телеканалами, "Мечте" может не хватить голосов для формирования и утверждения правительства:  

Ipsos, ТВ "Мтавари архи" - 41%

Edison Research, "Формула ТВ" - 46%

У экзит-поллов, заказанных лояльными к властям телеканалами, другой расклад:

Survation, ТВ  «Рустави 2" - 52,26%

Public Opinion Strategies, ТВ "Имеди"  - 55%

Для того чтобы утвердить правительство, «Мечте» необходимо не менее 50%.

В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а «Мечта» останется в меньшинстве.

По данным экзит-поллов, у "Силы в единстве":

Ipsos, ТВ "Мтавари архи" - 33%

Edison Research, "Формула ТВ" - 28%

Survation, ТВ  «Рустави 2" - 25,33%

Public Opinion Strategies, ТВ "Имеди"  - 23%.

 

 

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)


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