"Грузинская мечта" выигрывает выборы в парламент Грузии, ЕНД на втором месте – экзит-поллы

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Грузинские телеканалы вечером в субботу, сразу после завершения голосования на выборах в парламент, обнародовали серию результатов экзит-поллов.
Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое Нацдвижение".
Однако экзит-поллы показывают принципиальную разницу в процентах, набираемых правящей партией.
По данным опросов, заказанных оппозиционными телеканалами, "Мечте" может не хватить голосов для формирования и утверждения правительства:
Ipsos, ТВ "Мтавари архи" - 41%
Edison Research, "Формула ТВ" - 46%
У экзит-поллов, заказанных лояльными к властям телеканалами, другой расклад:
Survation, ТВ «Рустави 2" - 52,26%
Public Opinion Strategies, ТВ "Имеди" - 55%
Для того чтобы утвердить правительство, «Мечте» необходимо не менее 50%.
В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а «Мечта» останется в меньшинстве.
По данным экзит-поллов, у "Силы в единстве":
Ipsos, ТВ "Мтавари архи" - 33%
Edison Research, "Формула ТВ" - 28%
Survation, ТВ «Рустави 2" - 25,33%
Public Opinion Strategies, ТВ "Имеди" - 23%.