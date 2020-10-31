"Грузинская мечта" выигрывает выборы в парламент Грузии, ЕНД на втором месте – экзит-поллы

Для того, чтобы утвердить свое правительство, "Мечте" необходимо не менее 50%, в противном случае оппозиция может сформировать коалицию

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Грузинские телеканалы вечером в субботу, сразу после завершения голосования на выборах в парламент, обнародовали серию результатов экзит-поллов.

Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое Нацдвижение".

Однако экзит-поллы показывают принципиальную разницу в процентах, набираемых правящей партией.

По данным опросов, заказанных оппозиционными телеканалами, "Мечте" может не хватить голосов для формирования и утверждения правительства:

Ipsos, ТВ "Мтавари архи" - 41%

Edison Research, "Формула ТВ" - 46%

У экзит-поллов, заказанных лояльными к властям телеканалами, другой расклад:

Survation, ТВ «Рустави 2" - 52,26%

Public Opinion Strategies, ТВ "Имеди" - 55%

Для того чтобы утвердить правительство, «Мечте» необходимо не менее 50%.

В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а «Мечта» останется в меньшинстве.

По данным экзит-поллов, у "Силы в единстве":

Ipsos, ТВ "Мтавари архи" - 33%

Edison Research, "Формула ТВ" - 28%

Survation, ТВ «Рустави 2" - 25,33%

Public Opinion Strategies, ТВ "Имеди" - 23%.