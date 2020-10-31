В Марнеули мобилизованы автобусы со спецназом – вечером ожидается акция оппозиции

Ситуация в Марнеули продолжает оставаться напряженной, но пока не требующей радикального вмешательства, поэтому автобусы с тонированными стеклами пока остаются в тени

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В Марнеули (регион Квемо Картли) накаляется обстановка, мобилизовано несколько автобусов со спецназовцами, об этом с места события сообщает корреспондент Sputnik Грузия.

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Два автобуса с затененными стеклами стоят позади здания полиции. Они появились здесь в связи с тем, что в Марнеули с утра напряженная ситуация, то на одном, то на другом участке возникали конфликты между сторонниками оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта", нередко переходящие в рукопашные схватки. Стороны постоянно обвиняли друг друга в нарушении избирательных норм.

В итоге оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" потребовали закрытия избирательных участков №3 и №89 в Марнеули и аннулирования результатов голосования на них.

Кандидат в мажоритарные депутаты от "Единого национального движения" Азер Сулейманов и кандидат от "Европейской Грузии" Ахмед Имамкулиев утверждают, что на избирательном участке зафиксирована так называемая "карусель". По их словам, одни и те же избиратели голосуют несколько раз на разных участках.

"Представители оппозиции и члены комиссии с утра испытывают давление на этом избирательном участке (речь идет об участке №3). Их хотели выгнать на улицу, но не вышло. Теперь мы увидели, что несколько человек несколько раз пытались проникнуть внутрь. У нас также есть видеофакты того, что на этом участке была так называемая "карусель". Мы, "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение", вместе требуем закрытия этого участка", - сказал Ахмед Имамкулиев.

Мажоритарный кандидат от "Единого национального движения" Азер Сулейманов заявил, что "весь Марнеули вечером встанет на ноги", так как "Грузинская мечта" пошла по пути "насилия, взяточничества и угроз".

В свою очередь, председатель участковой комиссии Самира Касанова заявила, что никаких "каруселей" и нарушений на участке не было.

Как сообщает корреспондент Sputnik, во время потасовок у избирательных участков пострадало несколько человек, среди них журналист информационного агентства On.ge.

Агрессивно ведут себя и наблюдатели, собравшиеся у избирательных участков.