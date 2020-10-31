ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. ЦИК Грузии продлил голосование на выборах 2020, заявила пресс-спикер Центризберкома Анна Микеладзе.

"Законодательством учтены подобные случаи: если избиратели стоят в очереди к 20:00 часам, председатель комиссии выходит и записывает данные последнего избирателя, который стоит в очереди, и они могут принять участие в выборах после 20:00 часов", - сказала Микеладзе.

Впервые в Грузии выборы проходят в условиях пандемии коронавируса - все избиратели, члены комиссии и наблюдатели были в масках. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию. В этой связи процесс голосования на выборах проходил с определенными трудностями - у многих избирательных участков образовалась очередь.