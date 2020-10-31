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Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе

ЦИК Грузии продлил голосование на выборах 2020

photo: CEC of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249883246/TsIK-Gruzii-prodlil-golosovanie-na-vyborakh-2020.html

Впервые в Грузии выборы проходят в условиях пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. ЦИК Грузии продлил голосование на выборах 2020, заявила пресс-спикер Центризберкома Анна Микеладзе.

"Законодательством учтены подобные случаи: если избиратели стоят в очереди к 20:00 часам, председатель комиссии выходит и записывает данные последнего избирателя, который стоит в очереди, и они могут принять участие в выборах после 20:00 часов", - сказала Микеладзе.

Впервые в Грузии выборы проходят в условиях пандемии коронавируса - все избиратели, члены комиссии и наблюдатели были в масках. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию. В этой связи процесс голосования на выборах проходил с определенными трудностями - у многих избирательных участков образовалась очередь.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)


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