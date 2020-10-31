В парламент Грузии проходят до десяти партий – экзит-полл

После снижения проходного барьера для партий до 1% эксперты предсказывали, что новый парламент будет многопартийным и экзит-поллы это подтверждают

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. В парламент Грузии десятого созыва проходит от семи до десяти партий, экзит-полы по итогам выборов сразу после закрытия избирательных участков опубликовали несколько организаций.

Проходной барьер на этих выборах составлял 1%, для блоков – столько процентов, сколько партий входит в блок. Изначально эксперты предсказывали, что новый парламент будет многопартийным.

Меньше всего партий проходит в парламент по версии экзит-полла американской компании Edisson Research, проведенного по заказу телеканала Formula – всего семь: "Мечта" – 46%, "Сила в единстве" – 28%, "Европейская Грузия" – 5%, "Гирчи" и "Лело" по 3%, и по 2% – у "Стратегии Агмашенебели" и "Альянса патриотов".

Экзит-полл британской компании Survation, проведенного по заказу телеканала Rustavi 2, дает шанс девяти партиям: "Грузинская мечта" – 52,26%, "Сила в единстве" – 25,33%, "Европейская Грузия" – 4,2%, "Гирчи" – 3,52%, "Лело" – 2,61%, "Стратегия Агмашенебели" – 2,37%, "Альянс Патриотов" – 2,29%, "Лейбористская партия" – 1,22%, "Алеко Элисашвили - Гражданин" 1,02%.

Экзит-полл французской компании IPSOS, проведенного по заказу телеканала "Мтавари Архи" говорит, что барьер преодолевают 10 партий: "Грузинская мечта" 41%, "Сила в единстве" - 33%, "Европейская Грузия" – 5%, "Лело" – 4%, "Стратегия Агмашенебели" – 3%, "Гирчи" – 3%, "Альянс патриотов" и Лейбористская партия по 2%, "Единая Грузия" Бурджанадзе и "Гражданин" Элисашвили - по 1%.

И 10 партий проходят по версии экзит-полла американской компании Public Opinion Strategies, проведенного по заказу телеканала Imedi: "Грузинская мечта" набирает 55%, "Сила в единстве" - 23%. "Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) - 3%, "Гирчи" (Зураб Джапаридзе) - 3%, "Лело для Гузии" (Мамука Хазарадзе) - 3%, "Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) - 3%, "Георгий Вашадзе Стратегия Агмашенебели" - 3%, Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) - 1%, "Единая Грузия" (Нино Бурджанадзе) - 1%, "Гражданин" (Алеко Элисашвили) - 1%.

Всего в выборах участвовали 55 партий, из которых семь были объединены в два блока – "Сила в единстве" (пять партий) и "Стратегия Агмашенебели"(две партии).

Всего на 120 мест по пропорциональной системе от партий и блоков претендовали 6 880 кандидатов. Конкурс на этих выборах - примерно 57 человек на место.

На предыдущих выборах в 2016 году в парламент прошли всего три партии, правда в результате расколов и создания новых политических организаций в итоге они превратились в восемь.