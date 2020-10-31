Саакашвили: меня не интересует должность премьера Грузии

По словам Саакашвили, оппозиция должна найти фигуры для формирования правительства, которые будет приемлемы для народа

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который является кандидатом в премьеры Грузии, заявил, что ему не интересна эта должность.

В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Сразу после завершения голосования грузинские телеканалы обнародовали серию результатов экзит-поллов. Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое Нацдвижение", основанное Саакашвили.

"Национальное движение" получило вдвое больше, чем другие партии, но сейчас не время делить - кто сколько получил. Сейчас имеет значение наша страна. Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", - сказал Саакашвили.

По его словам, оппозиция должна найти фигуры для формирования правительства, которые будут приемлемыми для народа Грузии.