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Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили

Саакашвили: меня не интересует должность премьера Грузии

photo: Mikheil Saakashvili / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201031/249884724/Saakashvili-menya-ne-interesuet-dolzhnost-premera-Gruzii.html

По словам Саакашвили, оппозиция должна найти фигуры для формирования правительства, которые будет приемлемы для народа

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который является кандидатом в премьеры Грузии, заявил, что ему не интересна эта должность.

В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Сразу после завершения голосования грузинские телеканалы обнародовали серию результатов экзит-поллов. Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое Нацдвижение", основанное Саакашвили. 

"Национальное движение" получило вдвое больше, чем другие партии, но сейчас не время делить - кто сколько получил. Сейчас имеет значение наша страна. Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой", - сказал Саакашвили.

По его словам, оппозиция должна найти фигуры для формирования правительства, которые будут приемлемыми для народа Грузии.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (67)


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