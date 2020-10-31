"Грузинская мечта" в третий раз выигрывает принципиальные выборы - Иванишвили

В настоящее время члены и сторонники "Грузинской партии" празднуют победу в офисе партии

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Основатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили заявил, что его команда в третий раз одержала победу на важных выборах.

В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. По данным результатов экзит-поллов грузинских телеканалов, на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое Нацдвижение", основанное Михаилом Саакашвили.

"Грузинская мечта", как партия, в третий раз выигрывает принципиальные выборы. То, что нужно было нашей стране, - сформированная, солидарная команда - мы это получили", – сказал Бидзина Иванишвили.

Иванишвили заверил граждан, что "Грузинская мечта", основателем которой он является, это "достойная команда и грузинские избиратели сегодня не ошиблись, поддержав достойных людей".

В настоящее время члены и сторонники "Грузинской партии" празднуют победу в офисе партии.

"Для нас, для наших единомышленников, все это очень большая ответственность. Мы обещаем, что последующие четыре года мы будем достойно нести эту ответственность", – заявил генеральный секретарь партии Каха Каладзе.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).