Премьер Грузии: мы провели образцовые и демократические выборы

По словам Гахария, пока не объявлены официальные результаты выборов, но в его партии уверены в победе

ТБИЛИСИ, 31 окт – Sputnik. Выборы в парламент Грузии 2020 были свободными, открытыми и демократическими, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.



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В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. По данным экзит-поллов грузинских телеканалов, на выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое Нацдвижение", основанное Михаилом Саакашвили.

"Все вместе, даже на фоне пандемии, мы провели образцовые, свободные, открытые и демократические выборы. Мы показали всему миру, что мы неотделимая часть европейской цивилизации и занимаем достойное место в большой европейской семье, в которой мы все вместе обязательно займем место", - написал Гахария на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, пока не объявлены официальные результаты выборов, но в его партии уже знают, что "сегодня победили граждане Грузии, которые хотят продвижения страны в мирное и европейское будущее".

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).