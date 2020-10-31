"Грузинская мечта" заявила о победе своих мажоритарных кандидатов

По словам Кобахидзе, к этому времени есть данные протоколов участковых комиссий с 24 участков из пяти округов

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе объявил о победе своих кандидатов в ряде мажоритарных округов.

По его словам, к этому времени есть данные протоколов участковых комиссий с 24 участков из пяти округов, где их кандидаты одерживают победу в первом туре. В частности, есть данные с:

17 участков в округе Болниси, Дманиси, Цалка и Терицкаро – Гоги Мешвелиани – 51,02%

– 51,02% Двух участков в округе Ахалкалаки, Ниноцминда – Самвел Манукян – 69,92%

– 69,92% Одного участка в Рача-Лечхуми и Сванети – Гоча Энукидзе – 86,21 %

– 86,21 % Одного участка в округе Зестафони, Багдати, Терджола, Ткибули – Бежан Цакадзе – 68,84%

– 68,84% Одного участка в округе Гурия - Васо Чигогидзе – 62,62%.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).