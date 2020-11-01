Первые итоги ЦИК Грузии: лидирует "Мечта" - 54,72%, у "Силы в единстве" - 23,61%

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подсчитала 28,2% голосов на парламентских выборах 2020, данные обнародованы на сайте Центризбиркома.

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К этому времени ЦИК Грузии обработал данные с 1085 участков, согласо которым голоса избирателей по пропорциональной системе распределились следующим образом:

"Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - 54,72% (193 418 голоса);

Блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением -23,61% (83 447).

Однопроцентный барьер также преодолевают:

"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) - 3,99% (14 117);

"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) - 3,34% (11810);

"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) - 2,66 %(9 408);

"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" - 2,46 %(8 705);

"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) - 1,91% (6 753).

На границе преодоления проходного барьера Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) и "Граждане" (Алеко Элисашвили).

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе – 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 – из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).

Для единоличного формирования и утверждения правительства партия должна занять более 50% парламентских кресел, то есть получить не менее 76 депутатских мандатов.